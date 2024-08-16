Миллионный доход предлагают в Сочи «покорителю продаж»

В Сочи открыли вакансию «покорителя продаж» в агентстве недвижимости с доходом до 1 млн руб. на руки. Работодатель ищет кандидата с «железобетонной» устойчивостью, настойчивостью и отличным чувством юмора. Обязательное требование — опыт в активных телефонных продажах. Подборку самых необычных и высокооплачиваемых вакансий подготовили для «Ъ-Сочи» в сервисе по поиску работы и персонала HH.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Также в поселок Дагомыс требуется маркетолог с зарплатой от 150 тыс. до 230 тыс. руб. до вычета налогов. Основные задачи включают участие в реализации маркетинговой стратегии, разработку POS-материалов и креативов. Соискатель должен иметь опыт работы в маркетинге от одного года и иметь высшее образование в этой сфере.

Для работы в отеле в Сочи требуется марочник с зарплатой от 75 тыс. до 80 тыс. руб. на руки. Основные обязанности включают организацию работы кухни, ведение журналов здоровья и контроль за своевременной наполняемостью «шведской линии».

Стоматологическая клиника в Лазаревском предлагает доход от 300 тыс. до 350 тыс. руб. на руки для опытного врача-стоматолога. Кандидат должен владеть современными методами лечения зубов и быть готовым заполнять медицинскую документацию.

Мобильный фотограф и видеограф, или мобилограф, может рассчитывать на зарплату от 100 тыс. руб. на руки. Основные задачи включают фото- и видеосъемку, монтаж видео и работу над сценарием совместно с SMM-командой.

Ресторанный альянс в Сочи ищет шеф-повара с зарплатой от 230 тыс. руб. на руки. Соискателю предстоит разработка меню, проработка блюд и проведение инвентаризации. Требуется опыт работы шеф-поваром от трех лет в ресторанах европейской или итальянской кухни.

Среди других предложений: телемаркетолог с зарплатой от 20 тыс. до 30 тыс. руб. до вычета налогов, главный винодел с перемещением в Крым на зарплату от 200 тыс. руб. на руки, фельдъегерь с зарплатой от 60 тыс. руб. до вычета налогов. Также требуется котломойщик в ресторан в Сириусе с зарплатой от 70 тыс. руб. на руки.

Мария Удовик

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