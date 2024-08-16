Победители «Хрустального компаса» показали свои работы на выставке в горах Сочи

В парке «Времена года» на курорте «Красная Поляна» стартовала просветительская выставка Русского географического общества, приуроченная ко Дню географа. На выставке гости смогут увидеть проекты — победители национальной премии «Хрустальный компас», сообщает пресс-служба курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба курорта «Красная поляна» Фото: пресс-служба курорта «Красная поляна»

Выставка представляет собой коллекцию достижений современных исследователей в области науки, экспедиций, просветительской и природоохранной деятельности. По словам председателя оргкомитета премии «Хрустальный компас» Ивана Чайки, выставка направлена на представление широкому кругу зрителей как российских, так и зарубежных достижений в этих областях.

Национальная премия, вручение которой проходит с 2012 года, в этом году отметила свои XI–XII церемонии. Вручение наград состоялось 30 мая в Московском международном Доме музыки.

Директор по охране окружающей среды и устойчивому развитию курорта «Красная Поляна» Лев Шагаров отметил, что просветительские выставки РГО пользуются большой популярностью как среди гостей курорта, так и среди местных жителей. Выставка, открытая ко Дню географа, продолжает традицию демонстрации выдающихся проектов и их авторов.

За 12 лет на соискание премии поступило более 4,3 тыс. проектов из 48 стран. В специальной номинации «Признание общественности», лауреаты которой определяются интернет-голосованием, свои предпочтения показали почти 2,8 млн человек. Среди победителей прошлых лет — российский путешественник Федор Конюхов, шведский исследователь Фредерик Паулсен, французский писатель Жан-Луи Гуро и австралийский фотограф Рэй Коллинз.

Мария Удовик

Оперативные новости «Ъ» из Сочи в Telegram