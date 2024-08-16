В Сочи за неделю зафиксировали 281 ДТП

С 9 по 15 августа 2024 года на дорогах Сочи произошло 281 дорожно-транспортное происшествие, из которых 14 завершились травмами участников. Основными причинами аварий стали несоблюдение бокового интервала, дистанции и очередности проезда, сообщает пресс-служба ГАИ города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В период с 9 по 15 августа 2024 года в Сочи зарегистрировали 281 ДТП. Из общего числа аварий 14 случаев привели к травмам у участников дорожного движения.

Наиболее частыми причинами аварий стали несоблюдение бокового интервала (56 случаев), неправильный выбор дистанции (51 случай). Также водители нарушали условия, разрешающие движение задним ходом (30 случаев), и не соблюдали очередность проезда (24 случая).

Вторник оказался самым аварийным днем недели с 51 зарегистрированным инцидентом. Наименее напряженной была суббота, когда произошло 23 ДТП.

Ранее сообщалось, что следователи Сочи направили в суд уголовное дело в отношении 20-летнего водителя, который нарушил правила ПДД, что повлекло за собой смерть человека. Молодому человеку грозит до пяти лет лишения свободы.

Мария Удовик

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