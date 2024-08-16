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Поразительные изменения

В Воронеже «Факел» проиграл в кубковом матче при пустых трибунах и новом тренере

В рамках второго тура «Пути РПЛ» Кубка России по футболу в группе D в Воронеже прошел матч между местным «Факелом» и тольяттинским «Акроном». Игра состоялась без зрителей в связи с участившимися атаками со стороны Украины. Это был первый матч для вернувшегося на пост главного тренера Дмитрия Пятибратова. Несмотря на плотную борьбу, «Факел» проиграл «Акрону» со счетом 1:2. Как прошел матч при пустых трибунах — смотрите в фотогалерее «Ъ-Черноземье».

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Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Несмотря на то, что матч решено было проводить без зрителей, несколько болельщиков, в том числе тольяттинского «Акрона», собрались у стадиона

Несмотря на то, что матч решено было проводить без зрителей, несколько болельщиков, в том числе тольяттинского «Акрона», собрались у стадиона

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

На пустой трибуне был вывешен транспарант в поддержку Курской области, часть населенных пунктов которой с 6 августа находятся под контролем ВСУ

На пустой трибуне был вывешен транспарант в поддержку Курской области, часть населенных пунктов которой с 6 августа находятся под контролем ВСУ

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Еще не имевший побед ни в РПЛ, ни в Кубке России и сменивший главного тренера «Факел» сразу же ринулся вперед, и нападающий Евгений Марков (справа) открыл счет уже на пятой минуте

Еще не имевший побед ни в РПЛ, ни в Кубке России и сменивший главного тренера «Факел» сразу же ринулся вперед, и нападающий Евгений Марков (справа) открыл счет уже на пятой минуте

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

«Акрон» отыгрался уже через пять минут: неточная игра защитника «Факела» Василия Черова привела к розыгрышу комбинации, которую удачно завершил нападающий гостей Арсений Дмитриев

«Акрон» отыгрался уже через пять минут: неточная игра защитника «Факела» Василия Черова привела к розыгрышу комбинации, которую удачно завершил нападающий гостей Арсений Дмитриев

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

На 13-й минуте «Факел» снова вышел вперед, однако гол защитника Владислава Мастерного (в центре с мячом) был отменен, так как игрок находился в офсайде

На 13-й минуте «Факел» снова вышел вперед, однако гол защитника Владислава Мастерного (в центре с мячом) был отменен, так как игрок находился в офсайде

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

На этом команды не успокоились и продолжали атаки

На этом команды не успокоились и продолжали атаки

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Однако больше голов в первом тайме не было: или футболисты били мимо, или на месте были вратари

Однако больше голов в первом тайме не было: или футболисты били мимо, или на месте были вратари

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

В перерыве Дмитрий Пятибратов (в центре), вернувшийся на пост главного тренера «Факела» спустя почти два года, произвел несколько замен

В перерыве Дмитрий Пятибратов (в центре), вернувшийся на пост главного тренера «Факела» спустя почти два года, произвел несколько замен

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Нарушение правил в своей штрафной со стороны вышедшего на игру защитника «Факела» Макса Дзиова (№4 в центре) привело к назначению пенальти в ворота воронежцев

Нарушение правил в своей штрафной со стороны вышедшего на игру защитника «Факела» Макса Дзиова (№4 в центре) привело к назначению пенальти в ворота воронежцев

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Капитан «Акрона» полузащитник Максим Палиенко уверенно переиграл вратаря «Факела» Виталия Гудиева

Капитан «Акрона» полузащитник Максим Палиенко уверенно переиграл вратаря «Факела» Виталия Гудиева

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

«Факел» ринулся отыгрываться

«Факел» ринулся отыгрываться

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

У «Факела» было несколько острых моментов, но надежно играл вратарь «Акрона» Александр Васютин

У «Факела» было несколько острых моментов, но надежно играл вратарь «Акрона» Александр Васютин

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Были и неудачные атаки

Были и неудачные атаки

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

«Акрон» также не сидел только в защите

«Акрон» также не сидел только в защите

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов не раз выражал недовольство работой судей

Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов не раз выражал недовольство работой судей

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Несмотря на усилия обеих команд, счет так и не изменился

Несмотря на усилия обеих команд, счет так и не изменился

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев заявил, что его команда победила закономерно. Он также рассказал, что новый тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов поменял тактику и расстановку, к чему «Акрон» не был готов, однако по ходу игры быстро перестроился

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев заявил, что его команда победила закономерно. Он также рассказал, что новый тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов поменял тактику и расстановку, к чему «Акрон» не был готов, однако по ходу игры быстро перестроился

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Наставник «Факела» отметил хорошее физическое состояние команды и нехватку поддержки зрителей. По словам Дмитрия Пятибратов, процесс знакомства с новыми для него футболистами идет, но они вписываются в предлагаемые игровые схемы

Наставник «Факела» отметил хорошее физическое состояние команды и нехватку поддержки зрителей. По словам Дмитрия Пятибратов, процесс знакомства с новыми для него футболистами идет, но они вписываются в предлагаемые игровые схемы

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

По итогам двух туров «Факел» занял последнее место с нулем очков. Лидирует питерский «Зенит» с шестью очками и двумя победами. По три очка у «Рубина» и «Акрона», но казанский клуб по дополнительным показателям опережает тольяттинцев

По итогам двух туров «Факел» занял последнее место с нулем очков. Лидирует питерский «Зенит» с шестью очками и двумя победами. По три очка у «Рубина» и «Акрона», но казанский клуб по дополнительным показателям опережает тольяттинцев

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Следующий кубковый матч запланирован в Воронеже с казанским «Рубином» 27 августа

Следующий кубковый матч запланирован в Воронеже с казанским «Рубином» 27 августа

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

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Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Несмотря на то, что матч решено было проводить без зрителей, несколько болельщиков, в том числе тольяттинского «Акрона», собрались у стадиона

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

На пустой трибуне был вывешен транспарант в поддержку Курской области, часть населенных пунктов которой с 6 августа находятся под контролем ВСУ

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Еще не имевший побед ни в РПЛ, ни в Кубке России и сменивший главного тренера «Факел» сразу же ринулся вперед, и нападающий Евгений Марков (справа) открыл счет уже на пятой минуте

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

«Акрон» отыгрался уже через пять минут: неточная игра защитника «Факела» Василия Черова привела к розыгрышу комбинации, которую удачно завершил нападающий гостей Арсений Дмитриев

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

На 13-й минуте «Факел» снова вышел вперед, однако гол защитника Владислава Мастерного (в центре с мячом) был отменен, так как игрок находился в офсайде

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

На этом команды не успокоились и продолжали атаки

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Однако больше голов в первом тайме не было: или футболисты били мимо, или на месте были вратари

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

В перерыве Дмитрий Пятибратов (в центре), вернувшийся на пост главного тренера «Факела» спустя почти два года, произвел несколько замен

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Нарушение правил в своей штрафной со стороны вышедшего на игру защитника «Факела» Макса Дзиова (№4 в центре) привело к назначению пенальти в ворота воронежцев

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Капитан «Акрона» полузащитник Максим Палиенко уверенно переиграл вратаря «Факела» Виталия Гудиева

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

«Факел» ринулся отыгрываться

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

У «Факела» было несколько острых моментов, но надежно играл вратарь «Акрона» Александр Васютин

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Были и неудачные атаки

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

«Акрон» также не сидел только в защите

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов не раз выражал недовольство работой судей

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Несмотря на усилия обеих команд, счет так и не изменился

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев заявил, что его команда победила закономерно. Он также рассказал, что новый тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов поменял тактику и расстановку, к чему «Акрон» не был готов, однако по ходу игры быстро перестроился

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Наставник «Факела» отметил хорошее физическое состояние команды и нехватку поддержки зрителей. По словам Дмитрия Пятибратов, процесс знакомства с новыми для него футболистами идет, но они вписываются в предлагаемые игровые схемы

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

По итогам двух туров «Факел» занял последнее место с нулем очков. Лидирует питерский «Зенит» с шестью очками и двумя победами. По три очка у «Рубина» и «Акрона», но казанский клуб по дополнительным показателям опережает тольяттинцев

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Следующий кубковый матч запланирован в Воронеже с казанским «Рубином» 27 августа

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

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