Поразительные изменения
В Воронеже «Факел» проиграл в кубковом матче при пустых трибунах и новом тренере
В рамках второго тура «Пути РПЛ» Кубка России по футболу в группе D в Воронеже прошел матч между местным «Факелом» и тольяттинским «Акроном». Игра состоялась без зрителей в связи с участившимися атаками со стороны Украины. Это был первый матч для вернувшегося на пост главного тренера Дмитрия Пятибратова. Несмотря на плотную борьбу, «Факел» проиграл «Акрону» со счетом 1:2. Как прошел матч при пустых трибунах — смотрите в фотогалерее «Ъ-Черноземье».
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