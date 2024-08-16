Поразительные изменения

В рамках второго тура «Пути РПЛ» Кубка России по футболу в группе D в Воронеже прошел матч между местным «Факелом» и тольяттинским «Акроном». Игра состоялась без зрителей в связи с участившимися атаками со стороны Украины. Это был первый матч для вернувшегося на пост главного тренера Дмитрия Пятибратова. Несмотря на плотную борьбу, «Факел» проиграл «Акрону» со счетом 1:2. Как прошел матч при пустых трибунах — смотрите в фотогалерее «Ъ-Черноземье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Несмотря на то, что матч решено было проводить без зрителей, несколько болельщиков, в том числе тольяттинского «Акрона», собрались у стадиона Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский На пустой трибуне был вывешен транспарант в поддержку Курской области, часть населенных пунктов которой с 6 августа находятся под контролем ВСУ Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Еще не имевший побед ни в РПЛ, ни в Кубке России и сменивший главного тренера «Факел» сразу же ринулся вперед, и нападающий Евгений Марков (справа) открыл счет уже на пятой минуте Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский «Акрон» отыгрался уже через пять минут: неточная игра защитника «Факела» Василия Черова привела к розыгрышу комбинации, которую удачно завершил нападающий гостей Арсений Дмитриев Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский На 13-й минуте «Факел» снова вышел вперед, однако гол защитника Владислава Мастерного (в центре с мячом) был отменен, так как игрок находился в офсайде Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский На этом команды не успокоились и продолжали атаки Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Однако больше голов в первом тайме не было: или футболисты били мимо, или на месте были вратари Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский В перерыве Дмитрий Пятибратов (в центре), вернувшийся на пост главного тренера «Факела» спустя почти два года, произвел несколько замен Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Нарушение правил в своей штрафной со стороны вышедшего на игру защитника «Факела» Макса Дзиова (№4 в центре) привело к назначению пенальти в ворота воронежцев Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Капитан «Акрона» полузащитник Максим Палиенко уверенно переиграл вратаря «Факела» Виталия Гудиева Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский «Факел» ринулся отыгрываться Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский У «Факела» было несколько острых моментов, но надежно играл вратарь «Акрона» Александр Васютин Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Были и неудачные атаки Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский «Акрон» также не сидел только в защите Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов не раз выражал недовольство работой судей Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Несмотря на усилия обеих команд, счет так и не изменился Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев заявил, что его команда победила закономерно. Он также рассказал, что новый тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов поменял тактику и расстановку, к чему «Акрон» не был готов, однако по ходу игры быстро перестроился Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Наставник «Факела» отметил хорошее физическое состояние команды и нехватку поддержки зрителей. По словам Дмитрия Пятибратов, процесс знакомства с новыми для него футболистами идет, но они вписываются в предлагаемые игровые схемы Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский По итогам двух туров «Факел» занял последнее место с нулем очков. Лидирует питерский «Зенит» с шестью очками и двумя победами. По три очка у «Рубина» и «Акрона», но казанский клуб по дополнительным показателям опережает тольяттинцев Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Следующий кубковый матч запланирован в Воронеже с казанским «Рубином» 27 августа Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Следующая фотография 1 / 21 Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Несмотря на то, что матч решено было проводить без зрителей, несколько болельщиков, в том числе тольяттинского «Акрона», собрались у стадиона Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский На пустой трибуне был вывешен транспарант в поддержку Курской области, часть населенных пунктов которой с 6 августа находятся под контролем ВСУ Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Еще не имевший побед ни в РПЛ, ни в Кубке России и сменивший главного тренера «Факел» сразу же ринулся вперед, и нападающий Евгений Марков (справа) открыл счет уже на пятой минуте Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский «Акрон» отыгрался уже через пять минут: неточная игра защитника «Факела» Василия Черова привела к розыгрышу комбинации, которую удачно завершил нападающий гостей Арсений Дмитриев Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский На 13-й минуте «Факел» снова вышел вперед, однако гол защитника Владислава Мастерного (в центре с мячом) был отменен, так как игрок находился в офсайде Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский На этом команды не успокоились и продолжали атаки Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Однако больше голов в первом тайме не было: или футболисты били мимо, или на месте были вратари Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский В перерыве Дмитрий Пятибратов (в центре), вернувшийся на пост главного тренера «Факела» спустя почти два года, произвел несколько замен Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Нарушение правил в своей штрафной со стороны вышедшего на игру защитника «Факела» Макса Дзиова (№4 в центре) привело к назначению пенальти в ворота воронежцев Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Капитан «Акрона» полузащитник Максим Палиенко уверенно переиграл вратаря «Факела» Виталия Гудиева Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский «Факел» ринулся отыгрываться Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский У «Факела» было несколько острых моментов, но надежно играл вратарь «Акрона» Александр Васютин Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Были и неудачные атаки Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский «Акрон» также не сидел только в защите Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов не раз выражал недовольство работой судей Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Несмотря на усилия обеих команд, счет так и не изменился Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев заявил, что его команда победила закономерно. Он также рассказал, что новый тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов поменял тактику и расстановку, к чему «Акрон» не был готов, однако по ходу игры быстро перестроился Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Наставник «Факела» отметил хорошее физическое состояние команды и нехватку поддержки зрителей. По словам Дмитрия Пятибратов, процесс знакомства с новыми для него футболистами идет, но они вписываются в предлагаемые игровые схемы Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский По итогам двух туров «Факел» занял последнее место с нулем очков. Лидирует питерский «Зенит» с шестью очками и двумя победами. По три очка у «Рубина» и «Акрона», но казанский клуб по дополнительным показателям опережает тольяттинцев Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Следующий кубковый матч запланирован в Воронеже с казанским «Рубином» 27 августа Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский