Сочинка съела протокол в кабинете следователя, чтобы спасти сына

Приговором Хостинского районного суда жительница Сочи признана виновной по ч. 2 ст. 294 УК РФ (вмешательство в какой бы то ни было форме в деятельность следователя с целью воспрепятствования всестороннему, полному и объективному расследованию дела), сообщается в Telegram-канале краевой прокуратуры. Ей назначен штраф в размере 40 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, 11 декабря 2023 года фигурантка разорвала, а потом съела протокол ознакомления с материалами уголовного дела, которое возбудили против ее сына. Инцидент произошел в кабинете следователя. Таким образом, по данным прокуратуры, мать пыталась уберечь сына от уголовной ответственности.

В суде женщина частично признала вину. С учетом этого обстоятельства и личности подсудимой, суд согласился с позицией государственного обвинителя и назначил наказание в виде штрафа.

«Сын осужденной также привлечен к уголовной ответственности»,— говорится в сообщении надзорного ведомства. По какой статье, не уточняется.

Наталья Решетняк

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