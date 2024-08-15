Полный пансион в бархатный сезон в Крыму обойдется в 40 тысяч рублей на 7 дней

Номер в крымских отелях 3* с тарифом «полный пансион» во второй половине сентября на двоих без учета дороги обойдется в 40–45 тыс. руб. на 7 ночей, сообщает пресс-служба АТОР. Точно такой же отдых, но в отелях 4* будет стоить 75–80 тыс. руб., а в отелях 5* — 120–130 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По данным ряда туристических операторов, проживание в крымских отелях на полном пансионе и «все включено» обойдется туристам дешевле, чем в Сочи (с теми же типами питания), примерно на 20–30%. Например, в бархатный сезон номер на 7 ночей в отеле 3* с питанием «все включено» в Сочи будет стоить от 54 тыс. руб.

Как поясняют в АТОР, из крымских курортов на бархатный сезон туристы чаще всего бронируют Ялту, Алушту, Судак и Евпаторию.

По данным республиканского правительства, за семь месяцев текущего года туристический поток на полуостров составил почти 3,3 млн туристов, что на 19% больше год к году. По словам главы Крыма, средняя загрузка средств размещения в начале августа составляла 65%, а крупные курортные комплексы заполнены на 100%.

Андрей Ульченко

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