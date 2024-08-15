На Кубани выявлены финансовая пирамида и «черные» кредиторы

Одна финансовая пирамида и 19 нелегальных кредиторов были обнаружены Банком России в Краснодарском крае за первое полугодие 2024 года, сообщает пресс-служба Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации.

По сравнением с прошлым годом число выявленных нелегальных финансовых организаций сократилось. Так, за аналогичный период 2023 года были обнаружены 15 компаний-нарушителей, в их числе три финансовые пирамиды и 12 «черных» кредиторов.

«Снижение числа финансовых пирамид на Кубани связано с изменением схемы работы нелегалов, многие перестроились под онлайн-формат и сейчас существуют в основном как интернет-проекты»,— пояснила пресс-служба регулятора.

Там также уточнили, что нелегальные кредиторы выдают жителям займы под видом комиссионных магазинов.

В июне кубанская прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении организатора финансовой пирамиды. Фигурантом стала 27-летняя жительница Кемеровской области. Потерпевшими по делу стали 128 граждан. Ущерб составил 100 млн руб.

Андрей Ульченко

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