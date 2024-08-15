Александр Руппель назвал трассу Джубга – Сочи перспективным бизнес-проектом

Вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель в интервью «РБК Краснодар» назвал проект «Джубга – Сочи» перспективным для развития регионального бизнеса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

«Проект как мультипликатор потянет за собой отрасли промышленности, сервиса, сегмент автозаправочных станций, потребительскую сферу в целом. Он серьезно скажется и на увеличении туристического потока», — отметил господин Руппель.

Особое внимание вице-губернатор Кубани уделил значению трассы Джубга-Сочи как альтернативы федеральной дороге А-147. По его словам, реализация проекта обеспечит прирост ВВП России на 2,2 трлн руб. и сократит время в пути с 7 до 1,5 часов. Общие инвестиции в строительство оцениваются в 1,4 трлн руб.

Проект курирует госкомпания «Автодор», которая в августе 2024 года планирует получить разрешение на строительство первого этапа — обхода Адлера. Инвестиции в этот участок составят 74 млрд руб., а его запуск запланирован на четвертый квартал 2026 года.

Обход Адлера, являющийся частью магистрали Джубга-Сочи, протяженностью около 10 км, пройдет от Кудепсты до села Высокого и позволит значительно разгрузить дорожную сеть района. Отрезок входит в пятерку приоритетных объектов транспортной инфраструктуры на Черноморском побережье.

Нурий Бзасежев

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