«Футбольные чиновники стараются не давать ответов на острые вопросы»

Азиатские СМИ, которые ссылаются на вьетнамскую Федерацию футбола (VFF), сообщают, что сборная России сыграет с командами Вьетнама и Таиланда в сентябре. Матчи пройдут в Ханое. Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов подтвердил информацию о двух матчах в сентябре, но не стал называть соперников. Он добавил, что не хочет раскрывать дополнительные детали до окончательного подписания договоров. РФС не будет давать комментарии до последнего, уверен спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Информация о матчах сборной России с командами Вьетнама и Таиланда у кого-то вызвала улыбку, а у кого-то раздражение. В целом понять РФС можно. Чиновники пытаются показать стране и даже миру, что сборная жива, и никакие санкции не заставят расформировать главную команду страны. Только вот очевидно это далеко не всем. Российский футбольный союз привык жить по своим законам и не объяснять болельщикам вообще ничего.

Создается впечатление, что чиновники как-то позабыли, для кого собственно все это делается. Что именно до болельщиков нужно терпеливо доносить все, даже самые непопулярные решения. История со сборной — тоже важный аспект работы РФС. Нужно объяснить перспективы, обосновать финансовую составляющую. Кто знает, может, команда Валерия Карпина едет во Вьетнам заработать? Экономия в нынешней реальности тоже аргумент.

Конечно, сборная Вьетнама не самый сильный соперник, она даже на чемпионате мира ни разу не играла, хотя пару раз становилась чемпионом Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, как и сборная Таиланда, кстати. Понятно, что сейчас эти команды находятся во второй сотне рейтинга FIFA, и вряд ли смогут всерьез противостоять сборной Валерия Карпина. Зато пустых трибун в связи с этим в Ханое быть не должно. Ведь для этого региона Россия — звездная команда.

Но футбольные чиновники не хотят говорить, а журналисты спрашивают тех, кто играл в футбол во времена открытых границ: нужны ли нам такие соперники? Естественно, ответ будет «не нужны». Отсюда и отношение. Вспомните, как сборную России по футболу ругали перед домашним чемпионатом мира. И лишь после того как Артем Дзюба вышел к прессе и сказал искрение слова о единении, все изменилось.

Иногда правильный ход может если не решить проблему, то как-то успокоить общественность. Если, конечно, РФС на эту общественность не наплевать. А иногда создается впечатление, что дело обстоит именно так.

По крайней мере, ответов на острые вопросы чиновники стараются не давать и просто отмалчиваются. А острые вопросы возникают, и не только по поводу сборной. Тут и проблемы судейства в РПЛ, и крымские клубы, которые не играют в Кубке.

Надо ли говорить, что Россия по-прежнему является членом FIFA и UEFA и полностью подчиняется правилам этих организаций, несмотря на дисквалификации? Нам, как мантру, повторяют, что проблемы сборной, да и вообще всего нашего футбола и даже спорта завершатся сразу после окончания СВО. Если так, то будем аплодировать чиновникам стоя. Ну а пока ждем очередной победы футбольной сборной. В этот раз над Вьетнамом и Таиландом.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".