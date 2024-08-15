«Футбольные чиновники стараются не давать ответов на острые вопросы»
Владимир Осипов — о матчах между сборными России, Вьетнама и Таиланда
Азиатские СМИ, которые ссылаются на вьетнамскую Федерацию футбола (VFF), сообщают, что сборная России сыграет с командами Вьетнама и Таиланда в сентябре. Матчи пройдут в Ханое. Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов подтвердил информацию о двух матчах в сентябре, но не стал называть соперников. Он добавил, что не хочет раскрывать дополнительные детали до окончательного подписания договоров. РФС не будет давать комментарии до последнего, уверен спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.
Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ
Информация о матчах сборной России с командами Вьетнама и Таиланда у кого-то вызвала улыбку, а у кого-то раздражение. В целом понять РФС можно. Чиновники пытаются показать стране и даже миру, что сборная жива, и никакие санкции не заставят расформировать главную команду страны. Только вот очевидно это далеко не всем. Российский футбольный союз привык жить по своим законам и не объяснять болельщикам вообще ничего.
Создается впечатление, что чиновники как-то позабыли, для кого собственно все это делается. Что именно до болельщиков нужно терпеливо доносить все, даже самые непопулярные решения. История со сборной — тоже важный аспект работы РФС. Нужно объяснить перспективы, обосновать финансовую составляющую. Кто знает, может, команда Валерия Карпина едет во Вьетнам заработать? Экономия в нынешней реальности тоже аргумент.
Конечно, сборная Вьетнама не самый сильный соперник, она даже на чемпионате мира ни разу не играла, хотя пару раз становилась чемпионом Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, как и сборная Таиланда, кстати. Понятно, что сейчас эти команды находятся во второй сотне рейтинга FIFA, и вряд ли смогут всерьез противостоять сборной Валерия Карпина. Зато пустых трибун в связи с этим в Ханое быть не должно. Ведь для этого региона Россия — звездная команда.
Но футбольные чиновники не хотят говорить, а журналисты спрашивают тех, кто играл в футбол во времена открытых границ: нужны ли нам такие соперники? Естественно, ответ будет «не нужны». Отсюда и отношение. Вспомните, как сборную России по футболу ругали перед домашним чемпионатом мира. И лишь после того как Артем Дзюба вышел к прессе и сказал искрение слова о единении, все изменилось.
Иногда правильный ход может если не решить проблему, то как-то успокоить общественность. Если, конечно, РФС на эту общественность не наплевать. А иногда создается впечатление, что дело обстоит именно так.
По крайней мере, ответов на острые вопросы чиновники стараются не давать и просто отмалчиваются. А острые вопросы возникают, и не только по поводу сборной. Тут и проблемы судейства в РПЛ, и крымские клубы, которые не играют в Кубке.
Надо ли говорить, что Россия по-прежнему является членом FIFA и UEFA и полностью подчиняется правилам этих организаций, несмотря на дисквалификации? Нам, как мантру, повторяют, что проблемы сборной, да и вообще всего нашего футбола и даже спорта завершатся сразу после окончания СВО. Если так, то будем аплодировать чиновникам стоя. Ну а пока ждем очередной победы футбольной сборной. В этот раз над Вьетнамом и Таиландом.
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