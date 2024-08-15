В Кропоткине во время пожара погибла хозяйка частного дома

Следователи организовали проверку по факту пожара в частном доме в Кропоткине, в результате которого погибла хозяйка. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СУ СКР по Республике Адыгея Фото: СУ СКР по Республике Адыгея

Возгорание произошло 14 августа в доме по ул. Максима Горького. Соседи вызвали сотрудников МЧС, которые локализовали огонь, после чего пожарные обнаружили в доме тело хозяйки. Одной из возможных причин возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем при курении.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе точную причину и очаг возгорания. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Алина Зорина

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