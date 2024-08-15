Суд отклонил жалобу иноагента Тинькова на решение о выплате Олегу Дерипаске

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции отказал бизнесмену Олегу Тинькову (Минюст признал иноагентом) в его жалобе на решения нижестоящих судебных инстанций. Согласно им, предприниматель должен выплатить 20 млн руб. Олегу Дерипаске за порочащие его честь и достоинство действия. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на слова адвоката Олега Дерипаски Алексея Мельникова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Паниотов, Коммерсантъ Фото: Александр Паниотов, Коммерсантъ

«Сегодня Четвертый кассационный суд общей юрисдикции рассмотрел и отклонил кассационную жалобу Олега Тинькова (признан иноагентом) на решение о взыскании с него 20 млн руб. за распространение ложных сведений о предпринимателе Олеге Дерипаске»,— рассказал агентству господин Мельников.

Спор между бизнесменами произошел из-за высказываний Олега Тинькова (признан иноагентом) в адрес Олега Дерипаски, опубликованных в Instagram (соцсеть запрещена в России, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской в РФ). Речь идет о посте, в котором тот назвал господина Дерипаску «вором» и «олигархом». После этого Олег Дерипаска подал иск в суд о защите чести и достоинства. Сумма требований достигала 2 млрд руб. Усть-Лабинский районный суд Кубани признал опубликованные сведения не соответствующими действительности и взыскал с господина Тинькова (признан иностранным агентом) 20 млн руб. Краснодарский краевой суд согласился с выводами суда первой инстанции.

Андрей Ульченко

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