Суд обязал Олега Тинькова выплатить миллиардеру Дерипаске 20 млн рублей

Суд взыскал с бизнесмена Олега Тинькова 20 млн руб. в пользу кубанского миллиардера Олега Дерипаски по иску о защите чести и достоинства. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Спор между предпринимателями произошел из-за высказываний Олега Тинькова в адрес оппонента, опубликованных в Instagram (соцсеть запрещена в России, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской в РФ). Суд признал опубликованные сведения несоответствующими действительности.

Кроме того, ответчик обязан в течение дня с момента вступления решения суда в силу удалить пост.

«Также Тиньков обязан в течение трех дней с момента вступления данного решения в законную силу опровергнуть распространенную им не соответствующую действительности информацию»,— говорится в сообщении.

Речь идет о посте, в котором Олег Тиньков назвал господина Дерипаску «вором» и «олигархом». После этого Олег Дерипаска подал иск в суд о защите чести и достоинства. Сумма требований достигала 2 млрд руб.

Анастасия Донскова

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram