Названы лучшие муниципалитеты Кубани по призыву на контрактную службу

В числе лучших муниципальных образований по призыву на контрактную службу Усть-Лабинский и Апшеронский районы и Новороссийск, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края со ссылкой на слова врио командующего войсками Южного военного округа Владимира Кочеткова. Предварительные итоги были подведены на совещании, посвященном вопросам службы по контракту и призыву.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации края Фото: пресс-служба администрации края

Владимир Кочетков сообщил, что по итогам июля задание по комплектованию контрактниками в Краснодарском крае выполнено в полном объеме.

«С 10 августа боец-контрактник, отправляясь из Краснодарского края на СВО, может получить единовременную выплату в размере до 1,9 млн руб. Кроме того, во многих муниципалитетах края предусмотрено дополнительное материальное стимулирование работников военно-учетных столов»,— рассказал заместитель губернатора региона Александр Власов.

С 10 августа региональная выплата военнослужащим, заключившим контракт с Минобороны РФ, составляет до 1,2 млн руб. Федеральная выплата с 1 августа увеличена до 400 тыс. руб. Помимо этого, от 200 до 300 тыс. руб. единовременно выплачивают муниципалитеты Кубани.

В Краснодарском крае также действует более 30 мер поддержки для ветеранов и семей участников СВО. В их числе сертификат на санаторно-курортное лечение, освобождение от оплаты за детский сад, частичная компенсация расходов на газификацию и ремонт жилья и т. д.

Андрей Ульченко

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