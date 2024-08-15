Роспотребнадзор проверил более 700 кафе и ресторанов в Сочи

С начала летнего сезона сотрудники Роспотребнадзора проверили более 700 объектов общественного питания в Сочи на предмет соблюдения санитарных норм. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В летний сезон в городе работают более 2 тыс. точек общественного питания. Для обеспечения безопасности сочинцев и гостей города специалисты городского департамента потребительской сферы совместно с сотрудниками Роспотребнадзора регулярно мониторят объекты. Особое внимание уделяется проверкам в кафе и ресторанах.

С руководителями объектов питания проведена профилактическая работа, каждому предприятию выданы рекомендации и направлен перечень правил и норм санитарного содержания территорий. По итогам проверки нарушения санитарного порядка не выявлены.

Алина Зорина

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