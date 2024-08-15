На Кубани представили путеводитель Причерноморья и Кавказа XIX века

Атлас «Путешествие вокруг Кавказа» впервые представлен в Геленджикском историко-краеведческом музее Краснодарского края. Как пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации курорта, вес издания составляет более 11 кг.

Путеводитель создал путешественник и археолог Фредерико Дюбуа де Монпере в Париже в 1843 году. В раскрытом виде книгу можно будет увидеть в День рождения города — 24 августа. Для защиты от воздействия света атлас помещен в специальную витрину.

По словам директора Геленджикского историко-краеведческого музея Натальи Гадзюк, историки оценивают атлас как первоисточник, запечатлевший памятники 30-х годов XIX века, многие из которых исчезли или полуразрушены. Монпере написал шеститомное монументальное произведение о путешествиях в Крым и на Кавказ в 1833–1834 годах. Атлас состоит из пяти серий и является приложением к изданию автора. В первой части содержатся карты различных частей Кавказа и античной географии региона. Во второй части представлены 75 рисунков пейзажей местности. В третьей серии проиллюстрированы стилевые разнообразия памятников Кавказа и Крыма. Четвертая часть хранит в себе зарисовки артефактов гробниц, барельефов и подписей. Завершает книгу раздел, посвященный геологии, с картами, схемами и зарисовками окаменелостей.

В России есть три экземпляра книги. Второй находится в Москве в Российской государственной библиотеке, а третий расположен в Русском географическом обществе Санкт-Петербурга.

Алина Зорина

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