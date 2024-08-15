На маршруте Уфа — Адлер произошло ДТП с участием поезда и автомобиля

На маршруте Уфа — Адлер произошло столкновение поезда и легкового автомобиля. В результате происшествия пострадавших нет, сообщает пресс-служба СКЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Авария произошла утром 15 августа. Водитель легкового автомобиля выехал перед приближающимся поездом №461 на регулируемом участке железной дороги между станциями Энем-2 и Шенджий. Машинист применил экстренное торможение для предотвращения столкновения, но расстояние оказалось недостаточным.

В результате ДТП повреждений подвижного состава и схода не произошло. Пострадавших нет. В 10:47 поезд продолжил движение по маршруту Уфа — Адлер.

Нурий Бзасежев

Оперативные новости «Ъ» из Сочи в Telegram