Южане рассказали, какими возможностями голосовых помощников пользуются

98% жителей ЮФО знают, что такое голосовой помощник. Хотя бы один раз им пользовались респондентов, следует из опроса ВТБ. Большинство пользователей голосовых помощников включают их со смартфона (87%). Однако среди другой техники южане назвали и более экзотические варианты, такие как бытовая техника и приборы освещения.

Вслед за смартфоном 34% назвали среди нескольких удобных для этого устройств смарт-колонку или станцию, 27 и 21% — ноутбук и умное ТВ соответственно. Также голосовой помощник запускают с планшета, с умных часов и на бортовом компьютере своего автомобиля. Самые экзотические варианты — с бытовой техники и приборами освещения — назвали 4 и 3%.

Наиболее востребованные возможности голосовых помощников для большинства пользователей юга России — поиск информации в интернете (65%) и ответы на интересующие вопросы (65%), прогноз погоды (63%). Чуть менее популярен функционал музыкального плеера (58%) и виртуального секретаря (функции будильника и напоминаний, поиска документов, создания записей). Каждый четвертый использует голосового помощника для навигации и прослушивания новостей. Еще 25% просят ассистента поддержать разговор, а 18% — поставить аудиокнигу.

Голосовые помощники также востребованы у россиян в финансовой сфере. Около половины опрошенных считают, что наиболее полезная услуга для управления голосом — запрос баланса по картам и счетам (52%), финансовое консультирование (41%) и ежедневные рутинные операции (46%). Почти каждый четвертый узнает через голосового ассистента финансовые новости и просит инвестиционных советов, а каждый пятый — управляет семейным бюджетом.

«Уже у половины пользователей голосовые ассистенты востребованы как помощники в вопросах управления финансами. А каждый четвертый пользователь применяет их для операций daily banking. Мы видим запрос на расширение функций голосовых помощников и предполагаем, что в будущем все более востребованными станут сервисы семейного банкинга с голосовым управлением»,— прокомментировал начальник управления «Контактный центр» банка ВТБ Руслан Фазилов.

*Опрос проводился в возрастных группах от 18 до 65 лет, среди 1500 жителей городов с населением свыше 100 тыс. жителей.

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