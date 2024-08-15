Пассажирский поезд протаранил легковую машину на переезде в Адыгее

Поезд протаранил легковушку на переезде в Адыгее. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Аркадий Томский, Коммерсантъ Фото: Аркадий Томский, Коммерсантъ

ДТП произошло в 10:25 между станциями Энем-2 и Шенджий. Водитель легковушки выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пассажирским поездом №461 Уфа — Адлер.

Машинист экстренно затормозил, но расстояние было небольшим, и столкновения избежать не удалось. Пострадавших нет. На движение других поездов происшествие не повлияло.

Алина Зорина

Оперативные новости «Ъ» из регионов Кубань, Адыгея, Крым в Telegram