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Пассажирский поезд протаранил легковую машину на переезде в Адыгее

Поезд протаранил легковушку на переезде в Адыгее. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.

Фото: Аркадий Томский, Коммерсантъ

Фото: Аркадий Томский, Коммерсантъ

ДТП произошло в 10:25 между станциями Энем-2 и Шенджий. Водитель легковушки выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пассажирским поездом №461 Уфа — Адлер.

Машинист экстренно затормозил, но расстояние было небольшим, и столкновения избежать не удалось. Пострадавших нет. На движение других поездов происшествие не повлияло.

Алина Зорина

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