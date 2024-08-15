Пассажирский поезд протаранил легковую машину на переезде в Адыгее
Поезд протаранил легковушку на переезде в Адыгее. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.
Фото: Аркадий Томский, Коммерсантъ
ДТП произошло в 10:25 между станциями Энем-2 и Шенджий. Водитель легковушки выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пассажирским поездом №461 Уфа — Адлер.
Машинист экстренно затормозил, но расстояние было небольшим, и столкновения избежать не удалось. Пострадавших нет. На движение других поездов происшествие не повлияло.
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