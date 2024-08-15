Компенсации на аренду жилья в Краснодаре распространят на директоров школ

В Краснодаре поддержку соцработников в виде компенсации аренды жилья и ипотеки распространили на директоров школ, заведующих детскими садами и их заместителей. Как напомнили в пресс-службе мэрии, ранее выплаты могли получать только учителя и воспитатели.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По договору об ипотеке власти компенсируют учителям и воспитателям в течение трех лет ежемесячно 20 тыс. руб., а за аренду жилья — 15 тыс. руб. ежемесячно в течение двух лет. Теперь документы на получение выплат можно подавать в департамент образования или непосредственно в свои организации.

Также власти Краснодара увеличили для молодых педагогов (до 35 лет включительно) муниципальных организаций дополнительного образования отрасли культуры размер грантов с 35 тыс. до 50 тыс. руб. Их выдают ежегодно десяти педагогам за высокий вклад в нравственное, духовное и эстетическое воспитание молодежи.

Татьяна Ручкина

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