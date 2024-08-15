В Сочи с разницей в один день в море пострадали два человека. Так, 11 августа в районе поселка Лоо 17-летней девушке вспороло живот винтом катера во время купания; 10 августа вблизи пляжа «Мыс Видный» водитель маломерного судна наехал на купающегося человека и скрылся с места происшествия. О том, как избежать подобных катастроф и какие меры безопасности необходимо соблюдать туристам и арендаторам лодок, рассказал владелец компании по аренде катеров и яхт Sirius Yachts Денис Малеваный.



Денис Малеванный

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«Недавний инцидент в Хостинском районе Сочи, где отдыхающий чудом избежал гибели после столкновения с катером, вновь поднимает вопрос о безопасности на водных объектах. Этот случай вызывает ряд вопросов относительно ответственности судоводителей, туристов и компаний, предоставляющих водные услуги. Одной из главных причин подобных инцидентов является человеческий фактор. Водители катеров, не соблюдающие правила безопасного вождения, часто становятся виновниками трагедий. Однако вина лежит не только на них. Туристы, игнорирующие правила поведения на воде, также могут способствовать возникновению опасных ситуаций. Как правило, такие инциденты происходят, когда туристы заплывают за буйки или находятся вне зоны купания. Если пловец находится на открытой воде, судоводитель не видит его из-за волн. Особенно в темное время суток.

Значительную опасность представляют гидроциклы, которые сдаются в аренду лицам без водительского удостоверения, а также водные развлекательные скоростные суда (бананы, ватрушки), они часто подходят слишком близко к берегу и в зоны купания, катая клиентов. Погодные условия также играют ключевую роль в безопасности на воде. Сильный ветер, туман, дождь и волны могут значительно ухудшить видимость и управляемость судна. Это особенно опасно в районах с высокой концентрацией туристов и плавательных зон. Судоводители должны учитывать прогноз погоды перед выходом на воду и принимать меры предосторожности, такие как снижение скорости или отказ от плавания в плохих погодных условиях. Для того чтобы избежать трагедий, туристы должны соблюдать несколько простых, но жизненно важных правил: купаться только в отведенных для этого местах (уточнять информацию у спасателей или работников пляжа), избегать купания в зонах движения судов, использовать яркие сигнальные средства, особенно в условиях плохой видимости. В свою очередь, турфирмы и компании, предоставляющие услуги на воде, обязаны проводить регулярное обучение персонала правилам безопасности и оказанию первой помощи. Кроме того, компании должны устанавливать сигнализационные системы, предупреждающие судоводителей о приближении к плавательным зонам. Также важен контроль за состоянием судов: регулярные технические осмотры, чтобы исключить возможность поломок или неисправностей на воде. И последний фактор — ограничение скоростного режима».

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