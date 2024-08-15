До конца лета в лагерях Кубани отдохнут 100 тысяч детей

В кубанских лагерях до конца августа отдохнут более 100 тыс. детей. Об этом в своем Telegram-канале сообщила вице-губернатор Анна Минькова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Аркадий Шаповалов, Коммерсантъ Фото: Аркадий Шаповалов, Коммерсантъ

На отдых приедут около 57 тыс. юных кубанцев и 43 тыс. школьников из других регионов России. Более 191,3 тыс. кубанских ребят и 83 тыс. детей со всей страны уже побывали в детских лагерях края. Всего за летний сезон планируют принять около 375 тыс. ребят.

По словам вице-губернатора, главной задачей является обеспечение качественного, безопасного и всестороннего отдыха для детей. На эти цели в 2024 году направили 3,2 млрд руб.

Алина Зорина

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