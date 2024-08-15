В Сочи с начала года отремонтировали более 30 км дорог

В Сочи с начала текущего года отремонтировали более 39 км трасс. Реализация нацпроекта «Безопасные качественные дороги» была завершена досрочно, сообщает пресс-служба мэрии курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Пронин, Коммерсантъ Фото: Андрей Пронин, Коммерсантъ

В рамках планового ремонта дорожной сети был проведен комплекс работ по обновлению покрытия автодорог. Специалисты устранили просадки дорожного полотна, а также подняли горловины колодцев и уложили верхний слой асфальтобетона. Завершающим этапом стало устройство дорожных знаков и нанесение разметки.

Перечень дорог для ремонта составили с учетом диагностики наиболее проблемных мест в городе, обращений жителей и предписаний надзорных органов. Приоритетными стали участки, обеспечивающие доступ к социально значимым объектам, а также автодороги с интенсивным движением общественного транспорта.

Всего в 2024 году отремонтировали 59 участков автодорог.

Нурий Бзасежев

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