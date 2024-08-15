В Сочи откроют новый детский технопарк «Кванториум»

В Сочи готовится к открытию новый детский технопарк «Кванториум». Об этом в Telegram-канале сообщает глава курорта Андрей Прошунин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Андрея Прошунина, Коммерсантъ Фото: Telegram-канал Андрея Прошунина, Коммерсантъ

Технопарк планируют организовать на базе гимназии №6. Два этажа средних и старших классов отвели для углубленного изучения точных наук.

Сеть детских технопарков «Кванториум» развивают в Краснодарском крае с 2018 года. В этих центрах ученики проводят научные эксперименты, проектируют и конструируют, а также работают с технологиями дополненной и виртуальной реальности.

Технопарк — это платформа для обучения детей передовым инженерным направлениям, таким как нейротехнологии, программирование и 3D-моделирование. Его цель — подготовка молодых специалистов в областях робототехники, лазерных технологий и разработки беспилотных систем.

Нурий Бзасежев

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