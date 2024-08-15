Ученые прогнозируют к 2028 году новый засушливый период в Крыму

К 2028 году на территории Крымского полуострова ожидается новый засушливый период. Такой прогноз дают ученые института «Академия архитектуры и строительства» Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского, сообщает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В июне в Госкомитете Крыма по водному хозяйству и мелиорации (Госкомводхоз) утверждали, что запасы в водохранилищах могут обеспечивать население региона питьевой водой более года. В июле Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщило, что из-за недостатка осадков и сильной жары в водохранилищах республики уровень воды снизился по сравнению с июнем на 15,92 млн кубометров, до 141,93 млн кубометров.

Директор института Эльмар Меннанов отмечает, что, по статистике, многоводные и маловодные годы чередуются. Цикл составляет около семи лет, но при отклонениях его продолжительность может составлять пять-восемь лет. Ученый отмечает, что 2024-й стал годом средних притоков, который сейчас чуть меньше среднемноголетнего. Поэтому в следующие три-четыре года ожидается засушливый период из-за понижения объемов притока воды.

Ученые считают, что для сохранения запасов воды в Крыму нужно увеличить до 340 млн кубометров объемы 15 водохранилищ, которые были построены в предыдущие годы. Суммарный проектный объем этих водоемов составляет до 253 млн кубометров.

В мае 2014 года Украина перекрыла воду, поступавшую в Крым по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал около 90% потребностей полуострова. В 2020 году из-за засухи ситуация с водоснабжением в Крыму стала критической, она улучшилась летом 2021 года после дождей. Во время спецоперации российские военные освободили гидротехнический узел Северо-Крымского канала в Херсонской области. В июне 2023 года ВСУ нанесли серию ударов по Каховской ГЭС. Из 291,7 км участка Северо-Крымского канала, проходящего по территории Крыма, более 147,7 км используется для переброски подземных вод в водохранилища восточной части республики.

Татьяна Ручкина

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