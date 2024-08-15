17-летняя Андреева прошла во второй круг турнира WTA в Цинциннати

17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева обыграла 23-летнюю американку Эмму Наварро в первом круге турнира WTA 1000 в Цинциннати (США). Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:2. Во втором круге Андреева встретится с Каролиной Плишковой из Чехии.

Теннисистки провели на корте 1 час 7 минут. Андреева дважды подала навылет, реализовала четыре брейк-пойнта из восьми и допустила одну двойную ошибку. На счету Наварро ни одного эйса, пять двойных ошибок, ни одного реализованного брейк-пойнта.

Мирра Андреева занимает 24-е место в рейтинге WTA. На Олимпийских играх в Париже она получила серебро в парном разряде с Дианой Шнайдер. На счету теннисистки одна победа на турнирах под эгидой WTA.

Теннисный турнир категории WTA 1000 в Цинциннати пройдет с 12 по 19 августа. Призовой фонд — $3,2 млн.