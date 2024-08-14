«Зенит» обыграл «Рубин» в матче Кубка России
Во втором матче нового розыгрыша Кубка России по футболу петербургский «Зенит» в гостях обыграл казанский «Рубин» со счетом 1:0. Единственный гол забил Дмитрий Васильев (59-я минута).
С учетом проведенных встреч в чемпионате России в новом сезоне и кубковых матчах это уже шестая подряд победа петербургской команды без пропущенных мячей.
В следующем туре «Зенит» 27 августа в гостях сыграет с «Акроном», «Рубин» в тот же день в гостях встретится с «Факелом».