«Зенит» обыграл «Рубин» в матче Кубка России

Во втором матче нового розыгрыша Кубка России по футболу петербургский «Зенит» в гостях обыграл казанский «Рубин» со счетом 1:0. Единственный гол забил Дмитрий Васильев (59-я минута).

С учетом проведенных встреч в чемпионате России в новом сезоне и кубковых матчах это уже шестая подряд победа петербургской команды без пропущенных мячей.

В следующем туре «Зенит» 27 августа в гостях сыграет с «Акроном», «Рубин» в тот же день в гостях встретится с «Факелом».