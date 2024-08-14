Летний отдых в Сочи за год подорожал на 20%

Представители сферы гостеприимства оценивают рост стоимости летнего отдыха в Сочи по сравнению с прошлым годом на уровне 15–20%. Об этом сообщает «Ъ-Сочи».

Эксперты издания связывают это подорожание с инфляцией и дефицитом кадров в гостиничной сфере.

В частности, председатель экспертного совета Ассоциации отельеров АМОС Дмитрий Богданов отмечает, в целом цены на летний отдых выросли местами даже более, чем на 20%. По его словам, «гостиничная инфляция» в Сочи выше, чем в среднем по стране. Из-за сложной логистики дорожают продукты. «Кроме того, становится более заметным дефицит поставщиков с нужным для отелей пакетом документов. Мы это видим в нехватке качественных овощей, фруктов, сыров»,— говорит он. При этом проблему сложной логистики он предлагает решить через сотрудничество с аграриями Абхазии, которые могли бы выращивать и поставлять зелень, хурму, фейхоа, киви.

Дефицит кадров в сфере гостиничных услуг в среднем оценивается экспертами в 30–40%, что также влияет на рост их зарплат и в свою очередь тянет за собой и рост стоимости проживания.

«Стоимость проживания в летний сезон увеличилась на 15–20% по сравнению с июлем прошлого года в связи с растущим спросом на отдых в Сириусе. В нашей сети реализовано динамическое ценообразование, когда при повышении загрузки отеля увеличивается стоимость номеров. Частично тенденция связана и с общим ростом цен в стране»,— цитирует «Ъ-Сочи» представителя пресс-службы одной из гостиничных сетей.

При этом спрос на отдых в Сочи и Сириусе сохраняется на высоком уровне. Это связано с уникальными географическими и климатическими условиями, разнообразием туристических форматов, развитием делового, просветительского и спортивного туризма.

Михаил Волкодав

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