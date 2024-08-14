Появился список краснодарских пунктов приема гуманитарки для пострадавших курян

Власти опубликовали список открытых в Краснодаре пунктов приема гуманитарной помощи пострадавшим в Курской области. Он размещен в Telegram-канале администрации Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Такие пункты располагаются по адресам:

ул. Солнечная, 2/1 (Фонд «Добро и дело»),

ул. Буденного, 140 (Фонд «Поколение»),

2-й проезд Айвазовского, 24/4,

ул. Красноармейская, 53 (Краснодарское отделение «Единой России»),

ул. Октябрьская, 78 (региональное отделение ОНФ),

ул. Ленина, 35/1 (на базе краевого Ресурсного центра добровольчества).

В первую очередь граждан просят приносить питьевую воду, детское питание (смеси, каши, пюре), консервы, крупы, макароны, лапшу, супы и каши быстрого приготовления, чай, кофе, какао, сахар, печень, вафли, сухари, бублики.

Также нужна одноразовая посуда, кастрюли, столовые приборы, подгузники, салфетки, детский крем, одежда для детей до трех лет, постельные принадлежности, полотенца и бытовая химия.

Днем в среду сочинские власти сообщили, что пункты приема гуманитарной помощи курянам открыты в администрациях всех внутригородских районов и сельских округов, а также в офисе сочинского отделения «Единой России».

Ранее губернатор Кубани поблагодарил волонтеров и благотворительные организации, сообщив, что Кубань уже отправила в приграничье более 70 тонн продуктов и вещей первой необходимости.

Михаил Волкодав

Оперативные новости «Ъ» из регионов Кубань, Адыгея, Крым в Telegram