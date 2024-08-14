В Сочи открыли пункты приема гуманитарной помощи жителям Курской области

Пункты приема гуманитарной помощи жителям Курской области, вынужденно покинувшим свои дома в связи с военными действиями, открыты во всех районах Сочи. Об этом сообщает администрация города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Пункты приема открыты в администрациях внутригородских районов и сельских округов, а также в офисе сочинского отделения «Единой России». Со списком вещей, необходимых для курян, можно ознакомиться на сайте мэрии. В качестве гуманитарной помощи принимаются только новые вещи.

Первую партию направят к началу нового учебного года, чтобы помочь родителям подготовить детей к школе.

Во вторник власти Кубани сообщили, что в Краснодарском крае собрано и уже отправлено в Курск 57 т гуманитарной помощи. Сбором занимаются благотворительные фонды, региональные отделения Общероссийского народного фронта и «Единой России». Сбор гуманитарной помощи для жителей Курской области, пострадавших от ударов ВСУ, ведут в Краснодаре, Анапе. В понедельник новороссийский футбольный клуб «Черноморец» объявил, что направит в Курск средства, вырученные на матче с ФК «Тюмень».

Михаил Волкодав

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