Жителей Сочи приглашают к участию в создании Книги Памяти

В Сочи продолжается работа по созданию электронной Книги Памяти. Проект реализуется по поручению президента России во всех регионах страны, сообщает пресс-служба мэрии курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Для создания единой Книги Памяти в архивах принимаются сведения об уроженцах Сочи, принимавших участие в Великой Отечественной войне в период с 1939 по 1945 год. Жители курорта могут передать фотографии, документы, письма с фронта и дневниковые записи своих родных и близких.

Сбор материалов осуществляют в пяти пунктах. Они расположены в администрациях внутригородских районов по адресам: Навагинская, 18 (Центральный район), Кирова, 53 (Адлерский район), Глинки, 4 (Лазаревский район), Курортный пр-т, 106А (Хостинский район). Кроме того, документы принимают в Музее истории Хостинского района на ул. 50 лет СССР, 28.

Переданные сведения станут частью проекта. Книгу Памяти разместят в одном из государственных или муниципальных архивов курорта.

Нурий Бзасежев

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