В Краснодаре перекрыли часть улицы Суворова из-за просадки дороги

В Краснодаре из-за просадки на проезжей части перекрыли две полосы движения на улице Суворова. Об этом сообщает департамент транспорта кубанской столицы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: elegram-канал департамента транспорта Краснодара Фото: elegram-канал департамента транспорта Краснодара

Городские службы обследуют ливневый коллектор, который находится под дорогой. В случае обнаружения дефекта, там будут организованы восстановительные работы.

Власти просят водителей использовать альтернативные маршруты.

Михаил Волкодав

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