В школах Кубани введут новые форматы физкультуры

С 1 сентября в школах Краснодарского края в рамках предмета физическая культура планируют ввести занятия по скалолазанию, туризму и другим спортивным направлениям. Об этом в своем Telegram-канале рассказала вице-губернатор Анна Минькова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В новом учебном году в школах Кубани в рамках предмета физическая культура будут реализовываться новые модули. Введут бокс, дзюдо, скалолазание, спортивный туризм, перетягивание каната, тяжелую атлетику, танцевальный спорт и другие занятия.

По словам замглавы региона, преподавателей физкультуры для учебных учреждений подготавливает Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма (КГУФКСТ). Ежегодно из него выпускаются 50 студентов по этому профилю. В общеобразовательные учреждения трудоустраивается 40% из них.

Алина Зорина

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