«В Лазаревском районе остро не хватает специализированных санаториев»

В Лазаревском районе Сочи отмечается большая нехватка качественного номерного фонда: отелей, гостиниц и санаториев в категории от «трех звезд» и выше. Частично закрыть дефицит планируется за счет строительства новых объектов. В июне на полях ПМЭФ власти Краснодарского края заключили ряд соглашений о создании в Лазаревском районе трех гостиничных комплексов. Один из них, лечебно-оздоровительный комплекс на 1200 номеров, появится на месте недостроенного пансионата в микрорайоне Уч-Дере. Планируется, что это будет круглогодичный санаторий, в котором можно пройти диагностику и лечение. В Дагомысе намерены построить гостиницу на 578 номеров, а в поселке Совет-Квадже возведут четырехзвездный гостиничный комплекс на 1000 мест. Председатель экспертного совета Ассоциации отельеров АМОС Дмитрий Богданов считает, что наиболее востребованными у туристов Лазаревского района могут стать санатории различных специализаций, а к развитию каждого курортного объекта нужно подходить комплексно.

Дмитрий Богданов

Фото: предоставлено автором

«Лазаревский район — один из самых перспективных в Сочи с точки зрения развития курортной сферы: есть свободная территория, отличная транспортная логистика — можно добираться на поезде, на автомобиле, на самолете. Но сейчас там большой дефицит качественного номерного фонда, особенно хороших санаториев разной специализации.

На мой взгляд, нужно задуматься о строительстве на этой территории санаториев, специализирующихся на здоровье органов дыхания, на вопросах женского здоровья, опорно-двигательного аппарата.

Мне кажется, что такие объекты были бы очень востребованными даже в межсезонье. Поясню: обычные гостиницы чаще всего сталкиваются с проблемой загрузки “по краям” сезона и в нетуристическое время. Так как отсутствие лечебной базы не позволяет объектам иметь круглогодичную загрузку, а значит и возможности содержать персонал, инфраструктуру. Из-за этого может падать общий уровень сервиса.

Строить и развивать туристические объекты нужно комплексно. Еще на этапе проектирования важно привлекать грамотных дизайнеров, предусматривать бассейны, термальные зоны, спа, детские центры, услуги для гостей с детьми — сейчас это актуально как никогда».

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