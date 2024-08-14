Очевидцы сняли на видео два смерча у берега Сочи

В среду, 14 августа, в Сочи у берегов Черного моря образовались смерчи. Кадры непогоды опубликовали в соцсетях местные жители.

Несмотря на штормовые предупреждения, пляжи Сочи остаются открытыми, однако местным жителям и туристам рекомендуется воздержаться от посещения побережья и соблюдать повышенную осторожность. Специалисты также предупреждают о необходимости избегать парковки автомобилей под рекламными щитами и деревьями.

Мэрия Сочи заявила, что все городские службы переведены на усиленный режим работы. Оперативный штаб следит за развитием ситуации.

Мария Удовик

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