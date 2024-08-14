Глава IBA Кремлев не исключил, что выдвинет свою кандидатуру на пост главы МОК

Глава Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев заявил, что готов выдвинуть свою кандидатуру на пост главы Международного олимпийского комитета (МОК) вместо Томаса Баха. До этого Умар Кремлев поддержал решение господина Баха не избираться на новый срок. Тогда в IBA заявили, что ожидают на пост президента МОК «нового сильного лидера».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

На вопрос журналистов о готовности стать новым президентом МОК Умар Кремлев сказал, что готов рассмотреть этот вариант. «Спортивные функционеры — обслуживающий персонал спортсменов. Наша задача — создавать условия им. Как получится, так и выйдет. Если увидим, что они не справляются, то придется подключиться»,— сказал он, его слова передает телеканал «Матч ТВ».

По мнению главы IBA, настало время «очистить олимпийское движение от нарушений». Он отметил, что у ассоциации никогда не было проблем с олимпийским движением, «кроме как с его нынешним руководством».

Томас Бах ранее на этой неделе заявил, что не будет переизбираться на новый срок. Он занимает должность с 2013 года и покинет ее в 2025-м.

О конфликте МОК и IBA — в материале «Ъ» «IBA загоняют в угол».