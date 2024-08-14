«Дром»: продажи поддержанных автомобилей в Краснодарском крае сократились на 6%

На Кубани в первом полугодии 2024 года продажи подержанных автомобилей с пробегом по России упали на 6% (с 58 тыс. до 55 тыс. штук), а цена на них в среднем увеличилась на 16% — с 1 млн до 1,2 млн руб., следует из исследования автомобильного портала «Дром» (имеется в распоряжении «Ъ-Кубань»).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Самое сильное падение продаж, по данным «Дром», наблюдается в категории внедорожников и кроссоверов: на 27,91% на Kia Sportage, на 22,05% на ВАЗ (Lada) Нива 4х4 (2121). Средняя цена на них выросла на 12,82% (до 2 млн руб.) и 7,36% (до 435 тыс. руб.) соответственно.

Заметнее всего прибавили в цене по сравнению с прошлым годом подержанные «Лады»: стоимость ВАЗ 2112 увеличилась на 30% (со 154 тыс. до 220 тыс. руб.), ВАЗ 2107 — на 28% (со 120 тыс. до 169 тыс. руб.), ВАЗ 2114 — на 26% (со 177 тыс. до 241 тыс. руб.). При этом продажи этих отечественных легковых автомобилей сократились на 5–11%.

В целом по России анализ объявлений на «Дроме» показал, что в первом полугодии 2024 года покупатели стараются перейти на более дешевые варианты, хотя и они подорожали минимум на 10%. По мнению экспертов «Дрома», вторая половина 2024 года не покажет существенных изменений спроса. Если не произойдут из ряда вон выходящие события, сохранятся уже установившиеся тренды.

Наталья Решетняк

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