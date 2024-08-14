У берегов Сочи сняли две воронки смерчей

Над Черным морем у берегов Сочи образовались два смерча, которые попали на видео жителей города. Кадры опубликованы в соцсетях.

Сегодня, 14 августа, утром в городе ухудшилась погода и начался ливень. Осадки были кратковременными, над морем появились две воронки.

На кадрах видно темное небо и сразу две воронки, которые идут вверх. Свидетели природных явлений сообщают, что смерчи двигались по морю и опасности не представляли.

Ранее синоптики Кубани сообщали об изменении погоды в крае. На участке от Анапы до Магри спрогнозировали образование смерчей над морем.

Алина Зорина

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