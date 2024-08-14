На развитие туризма Краснодарский край получил 1,7 млрд рублей по нацпроекту

За время существования нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» Краснодарский край получил более 1,7 млрд руб. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

Власти направили выделенные деньги на развитие инфраструктуры и повышение доступности туристических услуг. Так, на 33 пляжах установили современное оборудование и объекты для отдыха. Кроме того, с помощью средств власти активно продвигают турмаршруты. Губернатор подчеркнул, что нацпроект позволяет развивать не только азово-черноморское побережье, но и предгорную часть края.

«Сегодня Кубань — круглогодичный курорт. Поэтому для нас важен этот национальный проект — он дает возможность раскрыть туристический потенциал, сделать край еще более привлекательным»,— отметил господин Кондратьев.

Татьяна Ручкина

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