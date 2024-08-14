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Коммерсантъ FM
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«Такие деньги пока не платили ни одному футболисту»

Владимир Осипов — о щедром предложении Саудовской Аравии нападающему «Реала»

Винисиус Жуниор отказался от заплаты в €1 млрд. Об этом сообщают спортивные СМИ. Нападающего мадридского «Реала» хочет заполучить один из клубов Саудовской Аравии. Кроме того, шейхи планируют сделать Винисуса главным лицом чемпионата мира 2034 года, который, скорее всего, пройдет в этой стране. Подробности — у спортивного обозревателя “Ъ FM” Владимира Осипова.

Фото: Reuters

Фото: Reuters

€1 млрд — такие деньги пока не платили ни одному футболисту на планете Земля, хотя предлагали. Когда Саудовская Аравия пыталась заполучить Лионеля Месси, то в прессе фигурировала сумма аж в €1,2 млрд. Но Лионель выбрал США. Винисиус тоже вроде как с первого раза не согласился, хотя сумма, конечно, невероятная, да и перспективы серьезные. Все-таки стать лицом чемпионата мира игрокам предлагают не каждый день.

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Информационное агентство ISPN сообщает, что окончательное «нет» в переговорах не прозвучало. Просто Винисус взял время на размышления. Как ни странно, в подобных историях футболисты часто выбирают футбол, а не деньги рассказал “Ъ FM” футбольный агент Дмитрий Селюк, который представлял интересы многих звезд мирового футбола, среди которых был Яя Туре: «В свое время, когда открывался китайский рынок, Яя Туре предложили €500 тыс. в неделю. Он тоже отказался и остался в "Манчестер Сити". У футболистов такого калибра в любом случае будет достаточно денег для того, чтобы безбедно существовать и жить на широкую ногу, если он захочет».

Но руководство клуба «Аль-Ахли», который хочет заполучить бразильца, умеет добиваться своего. Сейчас в команде играют Эдуар Менди, Рияд Махрез и Роберто Фирмино. Контракт Винсиуса, которому сейчас 24 года, рассчитан на пять лет, то есть €200 млн. Столько в Саудовской Аравии сейчас заработает только Криштиану Роналду. Просто соглашение португальца действует два года. Но тут как всегда есть нюанс. Ведь Криштиану приехал в Саудовскую Аравию в качестве свободного агента, а шейхи готовы платить отступные. То есть €1 млрд — «Реалу», и €1 млрд — игроку. Получается, что общая сумма соглашения составит умопомрачительные €2 млрд. Такого в истории футбола точно не было.

Хотя, что касается сумм, которые озвучивает пресса, то они зачатую завышены, уверен футбольный агент Дмитрий Селюк: «€1 млрд — это очень относительно, и мы точно не уверены. Это же нигде не подтверждено».

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Сейчас Винисус зарабатывает в «Реале» чуть больше €20 млн в год. Причем это до уплаты налогов. Так что, несмотря на счастье, которое игрок, по своим словам, испытывает в «Реале», отказаться от зарплаты, которая будет на порядок выше, сложно. К тому же в Саудовской Аравии не торопят. Возможно, Винсиус примет предложение шейхов чуть позже, после того как получит золотой мяч и выиграет с «Реалом» еще пару турниров. Взять паузу и не говорить нет для звезды сейчас является идеальным развитием событий, уверен футбольный агент Вадим Трушков который живет и работает во Франции:

«Здесь я беру не даже финансовый или имиджевый аспект. И стать лицом чемпионата мира — это вам не реклама шампуня. Правильно все делает его окружение, он сам. Если даже ты отказываешься или даже если ты соглашаешься, никогда не надо это делать сразу же».

В любом случае предложение из Саудовской Аравии принесет Винсиуссу серьезный доход. По информации агентства Associated Press руководство Реала намерено в ближайшее время продлить контракт и с игроком увеличив его зарплату и срок соглашения. Но превзойти предложение шейхов руководство мадридской команды, конечно, не сможет, так что если клуб из Саудовской Аравии будет настойчив, то через несколько лет вполне может заполучить Винисуса.

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