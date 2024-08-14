Обновление Музыкального микрорайона в Краснодаре начнут с ремонта улицы Есенина

Масштабное обновление Музыкального микрорайона Краснодара планируют начать с реконструкции улицы Есенина. Как сообщил в своем Telegram-канале глава города Евгений Наумов, до конца года планируется разработать документы и источники финансирования, а уже в следующем году начнется строительство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

«Музыкальный — самый непростой микрорайон Краснодара, скажу это, не стесняясь. В феврале встречались с жителями в большом составе, сегодня принял инициативную группу. Прошлись по болевым точкам и уже рабочим моментам»,— отметил глава Краснодара.

Дороги, по словам мэра, являются одним из наиболее проблемных вопросов микрорайона. Весной там провели ямочный ремонт на 17 участках, отремонтировали 11 гравийных дорог и еще 11 отгрейдировали. Сейчас строится тротуар по улице Агрохимической.

Жители также попросили починить дорогу на участке по улице Есенина — от Петра Метальникова до Гомельской. Глава города поручил дептрансу подсыпать дорогу, убрать торчащую арматуру и «насколько возможно улучшить проезд».

Еще одна волнующая жителей проблема — мусорные площадки у многоэтажек. Однако по этому вопросу мэр ответил, что не все в силах властей города. Евгений Наумов пояснил, что, когда на территории Музыкального быстро заполнились установленные 15 контейнерных площадок, возле домов по просьбе жителей установили большие баки. Однако их перевернули, во дворах происходили поджоги, воровство и скандалы. Поэтому проект пришлось свернуть.

Трудности с водоотведением в Музыкальном микрорайоне уже решаются. Мэр отметил, что за 1,5 года в канализации вычислили и затампонировали 41 незаконную врезку. Скоро в микрорайоне установят илососную машину, которая будет закреплена исключительно за Музыкальным.

Проблему нехватки социальной инфраструктуры, в частности, школ, власти уже решают. Одно учреждение на улице Байбакова уже готово, на улице Пономаренко — находится в стадии строительства, по объекту на Ягодина готов проект. В 2024 году власти получат экспертизу на строительство блока школы на 250 мест по улице Российской, куда будут ходить младшеклассники.

«Так мы закроем школьный вопрос в микрорайоне и решим транспортный. Снизим необходимость передвижения в соседние районы»,— считает Евгений Наумов.

Татьяна Ручкина

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