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Жительница Сочи за деньги прописала 62 иностранцев в своем доме

В Сочи местная жительница нелегально зарегистрировала в своем частном доме 62 иностранцев. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

В доме по ул. Добрых Надежд сочинка прописала приезжих за деньги. Фактически иностранцы не жили в доме.

Сейчас возбуждено уголовное дело по ст. «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации». Подозреваемой грозит до трех лет лишения свободы.

Алина Зорина

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