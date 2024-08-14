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В Геленджике посетительница устроила скандал в кафе и разбила аквариум

Полиция Геленджика проводит проверку по факту порчи имущества отдыхающей из Татарстана в кафе, расположенном в селе Дивноморское. Об этом сообщает ОМВД России по городу.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Ночью 11 августа в кафе «Грин Бар» между семейной парой и 42-летней отдыхающей произошел конфликт. Во время ссоры туристка кинула в сторону столика пары стеклянную бутылку и по неосторожности попала в аквариум.

Участники конфликта были доставлены в отдел полиции. От написания заявлений обе стороны отказались.

Алина Зорина

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