В ЖК «Хорошая погода» в Краснодаре появится новое парковое пространство

В жилом комплексе «Хорошая погода» в Краснодаре продолжается процесс благоустройства. Застройщик «АльфаСтройИнвест» ведет строительство аллеи площадью более 2,4 тыс. кв. метров во второй очереди микрорайона. Открытие ожидается до конца текущего года.

На данном этапе завершается укладка плитки и прорезиненного покрытия, а также высадка деревьев и кустарников. Всего здесь планируется высадить порядка 900 шт. зеленых насаждений, среди них разные сорта можжевельника, сосна черная, вишни, яблони, клены и многое другое. Проектом предусмотрены клумбы-капли с теневыми деревьями, лавочки по индивидуальному дизайну, зона с лежаками и площадка для детских игр. Изюминкой аллеи станет пергола, в которой можно будет укрыться от солнца и отдохнуть.

В мае этого года компания в рамках концепции благоустройства жилых кварталов открыла первую аллею в ЖК «Хорошая погода» — застройщик организовал семейный праздник для жителей района. На площади 2,1 тыс. кв. метров появилось более 900 деревьев и кустарников, зоны для прогулок и отдыха, а также сцена-шатер.

В двух корпусах первой очереди жилого комплекса заселено более тысячи квартир.

А во второй очереди уже идет процесс выдачи ключей. Передача запланирована без переносов в задекларированные сроки.

Всего в трех секциях 16-этажного корпуса второго этапа строительства расположено 480 квартир общей площадью более 20 тыс. кв. метров. Квартиры сдаются как с чистовой отделкой, которая позволяет сразу же завершить переезд, так и с предчистовой. Для собственников предусмотрена одноярусная автостоянка с эксплуатируемой кровлей. Всего на территории жилого комплекса запланировано 850 парковочных мест.

Территория жилого комплекса адаптирована для маломобильных групп граждан. Предусмотрены пандусы, удобные входные группы, понижающие площадки. На прилегающей территории находятся детские игровые зоны для разных возрастов, тренажеры и спортивные площадки, места для прогулок и отдыха.

ЖК «Хорошая погода» от ГК «АльфаСтройИнвест» — это новый современный и безопасный микрорайон, который находится в Прикубанском округе Краснодара: на перекрестке улиц 1 Мая и Кирилла Россинского. ЖК расположен вдали от оживленных магистралей и шумных проспектов рядом с удобной транспортной развязкой. До центра города можно доехать всего за 20 минут, а коммерческий кластер на первых этажах корпусов обеспечивает всем необходимым в шаговой доступности. На территории будет расположена современная школа на 1875 учеников и четыре детских сада в сумме на 1300 мест.

ЖК «Хорошая Погода» — Застройщик ООО «СЗ «Континентюг». Проектная декларация на сайте https://наш.дом.рф. В ГК «АльфаСтройИнвест» входит ООО СЗ «КонтинентИнвест», ООО СЗ «АльфаСтройИнвест», ООО «СЗ «Континентюг». Проектная декларация на сайте https://наш.дом.рф.

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