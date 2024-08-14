В экономику Крыма за 10 лет инвестировали 1,7 трлн рублей

С 2014 года в экономику Крыма привлекли более 1,7 трлн руб. инвестиций. Из них, как сообщает пресс-служба правительства РФ, 1 трлн руб. составили внебюджетные средства. За прошедшие 10 лет объем инвестиций на душу населения увеличился более чем в 12 раз, отметил зампредседателя правительства Марат Хуснуллин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В правительстве отмечают, что создание благоприятного инвестклимата на Крымском полуострове является одной из ключевых задач госпрограммы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя». Регионы работают над привлечением внебюджетных инвестиций в основной капитал. Как отметил господин Хуснуллин, правительство страны создает условия для привлечения бизнеса и реализации масштабных инфраструктурных проектов, направленных на повышение качества и уровня жизни на полуострове. Только за 2023 год в экономику республики инвестировали 271,3 млрд руб., что в сопоставимых ценах на 17% больше, чем за предыдущий год. Из этих средств частные инвестиции составили около 180 млрд руб.

Достичь таких результатов помогло в том числе создание свободной экономической зоны Республики Крым и Севастополя (СЭЗ). Такой режим действует на территории всего полуострова. Сейчас в Крыму и Севастополе уже 1,5 тыс. участников СЭЗ, которые заключили 1644 договоров об условиях деятельности в СЭЗ. С начала действия свободной экономической зоны в регионах появилось более 106 тыс. рабочих мест, в эксплуатацию ввели почти 6,3 тыс. объектов недвижимости.

Татьяна Ручкина

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