На Кубани объемы лимитов по кредитным картам снизились на 10%

В Краснодарском крае в июле объемы лимитов по кредитным картам снизились на 10% по сравнению с июнем, до 11,4 млрд руб. Об этом сообщает Объединенное кредитное бюро.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Количество выданных кредитных карт на Кубани снизилось на 15%. Всего в регионе за месяц выдали 82,4 тыс. кредиток. Средний лимит составляет 138 тыс. руб., что на 5% больше, чем в июне.

Кубань по объемам лимитов кредитных карт обгоняют только три региона. Лидером стала Москва, где за июль выдали 173,4 тыс. карт (-8%), объемы лимитов по которым составили 33 млрд руб. (+10%). Второе место заняла Московская область — 132,9 тыс. карт (-11%), лимиты — 22,2 млрд руб. (+2%). Третье место у Санкт-Петербурга — 89,6 тыс. карт (-13%), лимиты — 13,2 млрд руб. (-8%).

Всего в России за июль банки открыли 2,31 млн договоров на кредитные карты с общим лимитом 314,47 млрд руб. По сравнению с результатами июня количество выдач кредитных карт сократилось на 4%, объем вырос на 6%.

Татьяна Ручкина

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