В Туапсинском районе после ДТП госпитализированы два пассажира микроавтобуса

Сегодня, 14 августа, на трассе «Джубга — Сочи» произошла авария, в результате которой пострадали два пассажира микроавтобуса. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Около 06:00 по мск на автодороге в Туапсинском районе житель Петропавловска-Камчатского за рулем Voyah выехал на встречную полосу. В итоге он столкнулся с пассажирским микроавтобусом Volkswagen, который от удара опрокинулся.

Погибших нет, два пассажира получили травмы. Движение на этом участке трассы не ограничено.

Алина Зорина

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