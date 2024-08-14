Словенский защитник перешел из «Сочи» в «Зенит»

Футбольные клубы «Зенит» и «Сочи» пришли к соглашению о переходе словенского центрального защитника Вани Дркушича в состав петербургской команды. Контракт рассчитан на пять лет, сообщили в пресс-службе ФК «Зенит».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ФК «Зенит» Фото: пресс-служба ФК «Зенит»

Словенский защитник Ваня Дркушич официально стал игроком ФК «Зенит», покинув сочинский клуб, в котором выступал с января 2022 года. Финансовые условия сделки остаются конфиденциальными, однако, по данным Transfermarkt, рыночная стоимость 24-летнего футболиста составляет € 3,5 млн.

За время своего пребывания в «Сочи» Дркушич успел провести 66 матчей во всех турнирах, отличившись четырьмя голами и двумя голевыми передачами. В составе сборной Словении защитник провел 11 матчей и был основным защитником на Евро-2024.

Мария Удовик

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