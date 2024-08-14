Суд рассмотрит дело кубанца, пытавшегося подорвать военкомат в Воронеже

Второй Западный окружной военный суд 26 августа начнет рассматривать уголовное дело в отношении уроженца Краснодарского края, инженера Артема Лозового (включен в перечень террористов и экстремистов). Как сообщает ТАСС, дело будет слушаться в закрытом режиме, поскольку материалы содержат секретную информацию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Кубанец признал вину в госизмене в форме шпионажа, подготовке теракта и незаконном обороте взрывчатых веществ. Заседание пройдет по видео-конференц-связи из гарнизонного военного суда Воронежа, поскольку подсудимый находится в воронежском следственном изоляторе.

Уроженца Краснодарского края задержали осенью 2023 года по подозрению в попытке подрыва военкомата в Коминтерновском районе Воронежа. По решению суда он уже почти год находится в СИЗО. Позже кубанцу добавили обвинение в госизмене в форме шпионажа. Второй Западный окружной военный суд, куда поступило дело обвиняемого, продлил ему арест еще на полгода. До задержания Артема Лозового (включен в перечень террористов и экстремистов) оштрафовали на 30 тыс. руб. за репост видео с одной из антивоенных страниц. Теперь ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Татьяна Ручкина

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