Теннисные рейтинги

Рейтинг ATP

1 (1). Янник Синнер (Италия) — 8770 баллов. 2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 8460. 3 (3). Карлос Алькарас (Испания) — 7950. 4 (4). Александр Зверев (Германия) — 6995. 5 (5). Даниил Медведев — 6355. 6 (8). Андрей Рублев (оба — Россия) — 4615. 7 (6). Хуберт Хуркач (Польша) — 4215. 8 (9). Каспер Рууд (Норвегия) — 3890. 9 (10). Григор Димитров (Болгария) — 3690. 10 (7). Алекс де Минаур (Австралия) — 3480. 11 (11). Стефанос Циципас (Греция) — 3465. 12 (13). Тейлор Фриц — 3290. 13 (12). Томми Пол — 3065. 14 (14). Бен Шелтон — 2955. 15 (18). Себастьян Корда (все — США) — 2625. 16 (17). Хольгер Руне (Дания) — 2390. 17 (15). Юго Эмбер (Франция) — 2365. 18 (16). Лоренцо Музетти (Италия) — 2250. 19 (19). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 2115. 20 (18). Себастьян Баэс (Аргентина) — 2000… 22 (22). Карен Хачанов — 1880… 63 (63). Павел Котов — 814… 66 (66). Роман Сафиуллин — 795… 99 (100). Аслан Карацев (все — Россия) — 575.

Рейтинг WTA

1 (1). Ига Швёнтек (Польша) — 10 655 очков. 2 (2). Кори Гауфф (США) — 7633. 3 (3). Арина Соболенко (Белоруссия) — 7366. 4 (4). Елена Рыбакина (Казахстан) — 6026. 5 (5). Джасмин Паолини (Италия) — 5298. 6 (6). Джессика Пегула (США) — 4615. 7 (7). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 3975. 8 (9). Мария Саккари (Греция) — 3621. 9 (10). Барбора Крейчикова (Чехия) — 3573. 10 (8). Даниэль Коллинз (США) — 3483. 11 (11). Елена Остапенко (Латвия) — 3478. 12 (12). Дарья Касаткина (Россия) — 3158. 13 (15). Эмма Наварро — 3038. 14 (14). Мэдисон Кис (обе — США) — 2728. 15 (16). Унс Джабир (Тунис) — 2685. 16 (17). Анна Калинская — 2660. 17 (13). Людмила Самсонова (обе — Россия)— 2450. 18 (18). Маркета Вондроушова (Чехия) — 2368. 19 (20). Виктория Азаренко (Белоруссия) — 2326. 20 (24). Диана Шнайдер — 2295... 24 (23). Мирра Андреева — 1968... 26 (28). Екатерина Александрова — 1873… 28 (29). Анастасия Павлюченкова — 1776… 42 (41). Вероника Кудерметова — 1428… 44 (44). Анастасия Потапова — 1304... 80 (68). Анна Блинкова — 860… 89 (88) Эрика Андреева — 809… 94 (93). Камилла Рахимова (все — Россия) — 776.

В скобках — позиция в предыдущей версии рейтинга.