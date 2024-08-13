Из незаконного оборота в Сириусе изъяли контрафактный алкоголь

Сотрудники полиции изъяли из незаконного оборота в одной из торговых точек в Сириусе контрафактный алкоголь. Об этом сообщает пресс-служба местного ОМВД России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Обход административного участка проводили в районе улицы Нижнеимеретинской. В ходе проверки выявили факт незаконной реализации пива без соответствующих документов.

Предпринимателя, торговавшего пенным напитком, привлекли к административной ответственности по ст. 14.16 КоАП РФ (нарушение правил продажи этилового спирта).

Ранее днем в ходе рейда в Лазаревском районе Сочи полицейские изъяли 450 литров пива, которые также продавали без необходимых документов.

Нурий Бзасежев

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